SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “RUOLI IMPORTANTI ALL’INTERNO DELLE COMMISSIONI”

«Con orgoglio e con un profondo senso di responsabilità annuncio ufficialmente i nuovi incarichi che mi sono stati affidati in Consiglio Regionale. Si tratta di un passaggio che considero non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma soprattutto un impegno ancora più concreto verso il territorio e i cittadini che rappresento.

Sono stato nominato membro dell’Organo di vertice della I Commissione, che si occupa di Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse umane e Ordinamento della Regione. Un ambito strategico, in cui si definiscono gli equilibri e l’architettura stessa del governo regionale, e nel quale metterò tutta la mia esperienza e la mia capacità di ascolto.

Inoltre, entro a far parte come componente della III Commissione, che segue Attività produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro e gli altri settori produttivi. Un settore decisivo per lo sviluppo economico, l’occupazione e la competitività delle nostre imprese, sul quale intendo lavorare con particolare attenzione alle esigenze delle realtà locali e dei giovani.

Sono stato designato anche componente della IV Commissione, dedicata a Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti. Tre leve fondamentali per il futuro delle nostre città, per la qualità della vita dei cittadini e per la messa in sicurezza e la modernizzazione delle infrastrutture.

Completa questo quadro di responsabilità la designazione, con mia particolare soddisfazione per la mia pregressa esperienza, di componente della V Commissione, che si occupa di Sanità e Sicurezza sociale: un fronte delicatissimo, che tocca ogni famiglia e che richiede equilibrio, competenza e una presenza costante a tutela del diritto alla salute e delle fasce più fragili della popolazione.

In ciascuno di questi ambiti metterò il massimo impegno, tutte le mie energie e una presenza assidua, con l’obiettivo di contribuire a scelte utili, concrete e responsabili per la crescita della nostra Regione. Lavorerò con determinazione, con spirito di servizio e con la volontà di mantenere sempre aperto il dialogo con amministratori, corpi intermedi, associazioni, imprese e cittadini.

Il ruolo che ricopro è prima di tutto un dovere verso la comunità: per questo affronto questi nuovi incarichi con serietà, passione e la consapevolezza che ogni decisione presa nelle Commissioni può incidere in modo reale sulla vita quotidiana delle persone.

Avanti, con serietà e passione.»

Share on: WhatsApp