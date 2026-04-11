COMUNE DI PAGANI. IL CENTRO SINISTRA ANNUNCIA IL NOME DEL CANDIDATO SINDACO: E’ DAVIDE NITTO

Un’alleanza ampia, che mette al centro la partecipazione e il rapporto tra cittadini e istituzioni. I movimenti civici Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico annunciano ufficialmente la candidatura dell’avvocato Davide Nitto alla carica di Sindaco di Pagani per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Questa scelta ha radici solide e ben definite, che vede Davide Nitto espressione di un gruppo che riconosce il valore del metodo, della competenza, della pianificazione nella visione amministrativa; prerogative dalle quali Pagani non può più prescindere. La candidatura è il risultato di un percorso condiviso e responsabile di ogni gruppo, nel quale le diverse realtà coinvolte hanno scelto di fare sintesi per costruire un progetto comune. Tutti i nomi, che sono stati proposti alla carica di Sindaco, sarebbero stati allo stesso modo rappresentativi della coalizione civica formatasi, per le indiscusse qualità morali, professionali e politiche; all’interno della coalizione non mancano pro li di alto livello umano e politico, segno di una pluralità viva e partecipata. La convergenza su Nitto rappresenta oggi il punto di equilibrio di questo percorso e il fulcro di un’aggregazione destinata ad ampliarsi, aprendosi a energie civiche, associazioni e cittadini che vogliono tornare a sentirsi parte attiva delle scelte per Pagani. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma elettorale, un documento concreto e dettagliato che illustrerà le linee guida e le priorità per il rilancio della città, puntando su trasparenza, pianificazione e partecipazione.

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