COMUNE DI SCAFATI. L’ASSESSORE ALFONSO DI MASSA POSITIVO AL COVID 19

E’ stato direttamente Alfonso Di Massa, assessore della Giunta del Sindaco Cristoforo Salvati, a comunicare ai cittadini la sua positività al Covid 19. Una comunicazione alla quale ha fatto seguito anche un comunicato del primo cittadino di Scafati.

“Purtroppo ho da poco avuto conferma della notizia che il mio assessore Alfonso Di Massa e’ risultato positivo al Covid 19. All’amico Alfonso, che e’ attualmente ricoverato sotto osservazione al polo Covid di Scafati per precauzione, voglio rivolgere un grandissimo “in bocca al lupo” affinché possa presto rimettersi e ritornare tra noi. Lunedì procederemo alla sanificazione degli uffici comunali, anche se l’assessore Di Massa non frequentava il Comune da giorni. Non ci sono quindi motivi per sottoporre a tampone i dipendenti comunali. Mi sono intanto interfacciato con la dott.ssa Valeria Tedesco, referente per il nostro ambito territoriale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, l’unico ente deputato a decidere e predisporre quali interventi attuare in base ai singoli casi, nel rispetto dei protocolli previsti e a tracciare i contatti stretti”.