INAUGURATA A BRACIGLIANO L’EDIZIONE 2020 DEL FORUM DAY

Due giorni di confronto per i giovani, per il loro futuro e per lo sviluppo di idee che hanno il principale obiettivo di incidere positivamente sulla crescita dei propri territori di riferimento. Si è aperta con queste aspettative la V Edizione del “FORUM DAY” di Salerno, che coinvolge gli Stati Generali delle Politiche Giovanili di tutta la Provincia, promossa per programmare le attività dei vari Forum dei Giovani in ambito territoriale. Il taglio del nastro di questa due giorni di incontri, 10 e 11 ottobre, si è tenuto presso la sede di Palazzo “De Simone” a Bracigliano, che ospiterà l’iniziativa in presenza delle delegazioni di circa 30 Forum dei Giovani provenienti dai vari Comuni della Provincia di Salerno.

Il benvenuto è stato affidato al “padrone” di casa, il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, che nel suo saluto istituzionale ha ringraziato tutti i partecipanti a questo interessante confronto di idee tra i giovani. “Per noi cittadini di Bracigliano – ha sottolineato Rescigno – è un onore ospitare la V Edizione del “FORUM DAY”. Ricordo che con la legge “Del Rio”, che ha portato modifiche in seno agli Enti Provinciali, il Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani non figurava più come istituzione rappresentativa di questa categoria all’interno dello Statuto Provinciale. Il sottoscritto, con insistenza e impegno, ha presentato più volte, in Consiglio Provinciale, le istanze per ripristinare questo Organismo. E dopo numerosi dibattiti sul tema, posso orgogliosamente affermare, che questo mio intervento è servito per riattivarlo, perchè credo che i Forum dei Giovani costituiscano una fonte inesauribile di idee e di attività per il futuro di ciascun territorio”.

“Colgo l’occasione – ha concluso il Primo Cittadino di Bracigliano – per ringraziare, in particolar modo, il Forum dei Giovani del Comune che rappresento, presieduto da Francesco Albano, estendendo una nota di merito, oltre che a lui, anche al consigliere di questo organismo Giuseppe De Nardo. Loro, insieme a tutti gli altri componenti del Forum di Bracigliano, sono giovani dotati di grande capacità e sensibilità. Rivolgo a tutti un augurio di buon lavoro per questa due giorni di incontri”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il Consigliere Provinciale di Salerno delegato alle Politiche Giovanili Giovanni Guzzo, il Presidente del Forum dei Giovani Provinciale Francesco Barbarito, il Consigliere del Forum dei Giovani Regionale Carlo Conte e numerose personalità istituzionali tra cui il giovane Sindaco di Sicignano degli Alburni Giacomo Orco.

Numerosi i temi del dibattito che animerà questi due giorni di incontri: dai serbatori di pensiero (think tank) ai tavoli tematici che vedranno la partecipazione concreta dei giovani per le decisioni dal basso delle politiche per i giovani. Non sono più le istituzioni che decidono le politiche per i giovani, come indica da anni l’Unione Europea nei programmi di dialogo strutturato, sono i giovani che decidono insieme alle istituzioni le proprie politiche.