PAGANI. IN ATTESA DELLA PROCLAMAZIONE IL SINDACO DE PRISCO PENSA ALLA GIUNTA

Potrebbero essere piu’ lunghi del previsto i tempi per la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti per il Comune di Pagani. Qualche giorno in piu’ che il Sindaco Lello De Prisco potrebbe utilizzare per meditare con maggiore calma sulla composizione della giunta che, secondo alcune voci che giungono da Pagani, potrebbe avere anche un numero inferiore a quello massimo previsto dallo statuto comunale. Una scelta nella direzione di una squadra snella e rapida, in grado di rispondere con grande velocità agli indirizzi che, nelle prossime settimane, arriveranno dalla stanza del primo cittadino. E poi la necessità di guardare ai conti che, fino ad oggi, sono stati gestiti dai commissari prefettizi: nulla esclude che, tra i primi atti della giunta e del consiglio, vi sia una variazione di bilancio, a pochi mesi dalla fine dell’anno.

