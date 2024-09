CON LE DIMISSIONI DEL MINISTRO SANGIULIANO LA CAMPANIA PERDE UN PEZZO ALL’INTERNO DEL GOVERNO

La Campania, da oggi, ha un Ministro in meno all’interno del Governo Meloni. Le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, al di là della questione politica e personale, impoveriscono la rappresentanza del territorio della Campania all’interno di un esecutivo che, adesso, non ha piu’ un Ministro campano. Restano, nel Governo, il Vice Ministro Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia), il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante (Forza Italia), il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello (Lega), manca, pero’, un Ministro tutto campano. E, all’orizzonte neppure troppo lontano, ci sono le elezioni Regionali in Campania con la grande sfida che il Centro Destra vuole muovere al Campo Largo o a cio’ che verrà fuori dal centro sinistra della Regione. Resta il dato geografico, che per alcuni aspetti pesa piu’ di quello politico ed è l’assenza di un Ministro della Regione seconda solo alla Lombardia per numero di abitanti.

Share on: WhatsApp