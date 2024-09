BATTIPAGLIA. MAGGIORANZA ALLO SBANDO, ENNESIMO CONSIGLIO COMUNALE ANDATO DESERTO

E’, completamente, fuori dal controllo del Sindaco Francese la maggioranza del Comune di Battipaglia che, ancora una volta, ha disertato l’aula del consiglio, con la seduta saltata per la mancanza del numero legale. Tanti i commenti che arrivano sulla crisi politica senza precedenti del Comune di Battipaglia.

Stasera il consiglio comunale, per l’ennesima volta, non si è tenuto a causa dell’assenza della maggioranza. Un’aula consiliare deserta e desolata, come desolata è diventata la nostra città dopo 8 anni di amministrazione Francese. Un’esperienza amministrativa, di fatto, al capolinea, tenuta in vita per un accanimento terapeutico legato solo ad ambizioni personali di chi la rappresenta. Nessun accordicchio politico può salvare una nave che è già affondata. Lo scrive il consigliere comunale Maurizio Mirra.