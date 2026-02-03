CONFAGRICOLTURA CAMPANIA. TERRENI DA BONIFICARE, SOSTEGNO PER LE AZIENDE AGRICOLE

“Il piano regionale di bonifica approvato dalla Giunta campana lo scorso 29 gennaio fotografa un territorio ancora gravemente compromesso. Soprattutto tra Napoli e Caserta, i terreni agricoli inibiti per contaminazione da metalli pesanti e diossine coprono migliaia di ettari”.
Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, a seguito della pubblicazione della delibera. “Le criticità ambientali, già evidenziate anche nel dossier Vadalà, sono al centro dell’azione di Confagricoltura Campania. Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e per la salvaguardia delle aziende agricole è costante e quotidiano. È fondamentale, però, – continua Marzano – che a questo impegno individuale si affianchi una strategia condivisa e coordinata, in cui istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo lavorino insieme, ciascuno con le proprie competenze, per affrontare in modo efficace le criticità del territorio”.
Per Marzano “il piano deve tradursi in azioni immediate di bonifica e in sostegno concreto alle imprese agricole, anche alla luce della sentenza della CEDU sulla Terra dei Fuochi, alla quale la nostra organizzazione partecipa attivamente nei tavoli istituzionali in Prefettura. Ambiente, salute e territorio rappresentano per la Campania un asse strategico di sviluppo e valorizzazione del patrimonio agricolo”.