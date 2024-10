CONFERENZA ENTI LOCALI FORZA ITALIA. A PERUGIA CON MARTUSCIELLO ANCHE PELLEGRINO, ALIBERTI E SESSA

Perugia, nel corso del fine settimana appena conclusa, ha ospitato la Conferenza Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, un appuntamento molto atteso in Umbria dove, tra poco piu’ di un mese, si andrà al voto per il rinnovo della Presidenza della Regione e del Consiglio Regionale.

L’incontro ha visto la partecipazione di Amministratori di comuni, province e regioni, dei Presidenti delle Regioni Piemonte, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia oltre che di Ministri e Parlamentari, provenienti da ogni parte d’Italia.

Alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e del responsabile Enti Locali Maurizio Gasparri si sono susseguiti interventi e momenti di confronto riguardo i temi delle amministrazioni locali in un clima di entusiasmo e di grande fiducia nel futuro del partito e del Paese tra questi anche quello del Coordinatore Regionale di Forza Italia Campania Fulvio Martusciello, accompagnato, nella trasferta umbra, dalla rappresentanza della Provincia di Salerno con il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, il consigliere comune di Bellizzi Nicola Pellegrino. Tra i presenti alla manifestazione anche la già parlamentare di Forza Italia Rossella Sessa

