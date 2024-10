ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “DUE ANNI IN PARLAMENTO, STESSO ENTUSIASMO MA SERVE RIFORMA”

“A due anni dall’ingresso a Montecitorio non ho perso l’entusiasmo del primo momento. Ogni mio giorno è dedicato al lavoro parlamentare. Tuttavia il dibattito in Aula troppo spesso è fine a sé stesso. Il Governo (e non solo quello attuale) procede sistematicamente attraverso decreti legge facendo peraltro ricorso allo strumento della fiducia.”

E’ quanto dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.



Il Parlamento finisce con l’essere svuotato delle funzioni e non è più centrale nella dinamica istituzionale, così come dovrebbe essere.

Occorre una riforma sia legislativa che regolamentare; su quest’ultima stiamo lavorando nella Giunta per il regolamento della quale ho l’onore di far parte.