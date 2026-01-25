CONGRESSI PD IN CAMPANIA. NIENTE UNITA’ A NAPOLI: CI SONO DUE CANDIDATURE PER LA CARICA DI SEGRETARIO

“Dopo il risultato estremamente positivo ottenuto alle ultime elezioni regionali, il Partito Democratico sta procedendo al rinnovo di tutti gli organismi provinciali. È un lavoro complesso volto a coinvolgere, valorizzare e mettere in moto le tante, appassionate e preziose energie che compongono la nostra comunità democratica su tutto il territorio regionale. L’obiettivo è quello di costruire delle segreterie aperte, plurali e radicate, che possano creare entusiasmo, motivare e coinvolgere i nostri militanti, per supportare il Partito regionale e nazionale nelle importanti mobilitazioni delle prossime settimane, sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia e sulla campagna di ascolto programmatica, così come nelle battaglie che ci vedranno impegnati a partire dalle amministrative fino alle prossime elezioni politiche.

In Provincia di Napoli, dopo il lavoro estremamente positivo svolto dal Segretario Metropolitano Giuseppe Annunziata che ringrazio per la dedizione e i tanti risultati ottenuti, mi auguro che si riesca a trovare una convergenza tra le varie sensibilità della nostra comunità, che rappresentano un valore e una ricchezza per il Partito. In campo ci sono due dirigenti del partito di grande esperienza e qualità. Francesco Dinacci, Presidente uscente del Partito provinciale, militante di lungo corso che si è contraddistinto grazie al suo impegno e alle sue battaglie in particolare per la legalità e la dignità dei diritti dei lavoratori. Eleonora Di Nocera, militante storica del Pd stabiese, già componente del comitato promotore del Partito Democratico in Campania, candidata alle scorse elezioni politiche al Senato.

In questo quadro, sono fortemente impegnato, dunque, affinché si riesca a raggiungere una convergenza programmatica e politica attorno ad una candidatura unitaria. Qualora maturassero le condizioni, sarebbe un segnale importante di responsabilità che consentirebbe di svolgere il congresso per il rinnovo degli organismi provinciali di una delle città più importanti d’Italia con un clima costruttivo e pienamente collaborativo, assicurando pieno riconoscimento e rappresentanza a tutte le forze ed energie in campo.

