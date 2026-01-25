MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA): “GRANDE SUCCESSO PER LE KERMESSE DI NAPOLI, ROMA E MILANO”

Tre giorni di grande successo a Napoli, Roma, Milano per Forza Italia e per Antonio Tajani. Con enorme partecipazione, anche di tanti giovani, abbiamo ricordato la grande sfida di Silvio Berlusconi, abbiamo ribadito le nostre proposte per il futuro e confermato il ruolo perenne e decisivo del centrodestra unito e coeso. 250mila iscritti, nuove adesioni qualificate, menti creative e braccia sempre operose. Utile anche il confronto con Carlo Calenda oggi e con il Segretario radicale Turco ieri, quello con imprenditori, professionisti, esponenti del volontariato”.Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

”Calenda fu già nostro ospite a settembre nell’ incontro dei giovani di Forza Italia ed è abituale interlocutore sui temi della giustizia e dell’economia, pur non guardando all’ingresso nel centrodestra, ma lontanissimo da una sinistra sempre più estremista. Questo dialogo dura da tempo ed è una precisa volontà di Tajani e di tutti noi. Bene che altri apprezzino questa prassi in atto da tempo. Forza Italia é attivissima nel governo, nel parlamento e nel paese. Porterà avanti valori liberali e di cambiamento, nel nome del berlusconismo e dei valori del popolarismo italiano ed europeo. Anche il prossimo congresso nazionale ribadirà contenuti e responsabilità, senza frazionismi e personalismi. Tajani è il saldo riferimento di una azione quotidiana e generosa”.