REGIONE CAMPANIA. PER L’ASSESSORE SERLUCA C’E’ TRA I COLLABORATORI GIUDITTA, COGNATO DI MASTELLA

Pasqualino Giuditta, segretario regionale di “Noi di Centro”, già deputato, cognato di Clemente Mastella, sarà collaboratore in Regione Campania dell’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, quella – per intenderci – che nella giunta presieduta da Roberto Fico, è stata indicata proprio dal leader moderato, oggi sindaco di Benevento.

La nomina è stata conferita qualche giorno fa, si tratta di un incarico di collaborazione a titolo gratuito presso la Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il provvedimento è contenuto in un decreto dirigenziale firmato da il 19 gennaio scorso, dura un anno e riguarda attività di raccordo tra la Direzione generale e la Segreteria dell’assessore regionale all’Agricoltura.

 

 

