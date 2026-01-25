CARLO CALENDA A FORZA ITALIA: “FELICISSIMO SE CI SARA’ SPAZIA PER SI POTER LAVORARE INSIEME “

Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e loro non possono pensare, con la storia che torna, di essere sottomessi ne’ ai sovranisti di destra né agli estremisti di sinistra. Hanno costruito la storia Paese e l’hanno resa libera e indipendente. Noi quel percorso lo faremo e se in quel percorso ci sarà spazio per lavorare insieme” a Forza Italia “io sarò felicissimo. Proprio non ce la faccio a pensare di condividere il percorso con Conte, Schlein, Salvini o Vannacci, proprio non ce fa faccio”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo all’evento “Più libertà, più crescita”, organizzato da Forza Italia a Milano per celebrare l’anniversario dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi.

