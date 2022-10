CONGRESSO PARTITO DEMOCRATICO: AL VOTO ANCHE PER IL RINNOVO DEI SEGRETARI PROVINCIALI ?

In attesa di conoscere le Linee Guida nazionali, che saranno rese note nel corso della Direzione Nazionale convocata per fine mese, anche a Salerno, come nelle altre Province della Campania, è iniziato il tam tam, tra dirigenti ed iscritti, per un possibile congresso provinciale del Partito Democratico, collegato alla celebrazione del Congresso Nazionale. Intanto, quello che pare certo, è la riapertura dei termini per il tesseramento: almeno fino alla fine del 2022 sarà possibile iscriversi al Partito Democratico o rinnovare la propria adesione. Il tutto in vista dell’appuntamento congressuale e delle Primarie che, al massimo, verranno celebrate entro la metà del mese di Marzo del 2023.

