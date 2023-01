CONGRESSO PD CAMPANIA. MENO TRE GIORNI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Mancano appena tre giorni alla scadenza del 27 Gennaio, prevista per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania e tutto è ancora avvolto dal mistero: dai nomi dei possibili aspiranti al ruolo di coordinamento regionale del Partito per finire alla composizione delle commissioni provinciali che avranno il compito di sovraintendere allo svolgimento del congresso. Ancora una volta il Pd della Campania si segnala per le enormi difficoltà di mettersi attorno ad un tavolo e stabilire regole e nomi per la scelta della nuova classe dirigente regionale. Intanto, da Roma, si attende un segnale per l’organizzazione del congresso mentre tra Napoli, Salerno ed Avellino i possibili candidati restano fermi e coperti prima di avviare la raccolta delle firme.

