SANDRO RUOTOLO SI SCHIERA CON ELLY SCHLEIN PER IL CONGRESSO DEL PD

L’ex parlamentare del Partito Democratico Sandro Ruotolo ha scelto di sostenere Elly Schlein nel congresso per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Ieri l’annuncio di Ruotolo che, in questo modo, in Campania, si schiera al fianco del deputato Marco Saracino che, dall’inizio della campagna elettorale, ha preferito sostenere la Schlein al posto di Stefano Bonaccini. Una scelta, quella di Ruotolo, che pesa anche in direzione del Congresso Regionale per la Segreteria del Partito Democratico: non è escluso che lo stesso Ruotolo possa presentarsi come possibile candidato per la successione a Leo Annunziata.

