CONGRESSO REGIONALE PD CAMPANIA. OGGI SI CHIUDONO I SEGGI CON IL CANDIDATO UNICO PIERO DE LUCA

Un voto simbolico, quello che oggi si chiude, all’interno dei circoli del Partito Democratico della Campania, per l’elezione del nuovo Segretario Regionale, dopo il lungo periodo di commissariamento. Con la candidatura unica e, per alcuni aspetti, unitaria di Piero De Luca, i circoli del Pd hanno espresso un sostegno al suo progetto di rilancio del partito sul territorio, a cominciare, ovviamente, dalle prossime elezioni regionali, per le quali il deputato Dem è atteso al primo banco di prova.

“Oggi è l’ultima giornata di consultazione nei circoli.” Lo scrive Piero De Luca. “Ovunque abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione e di confronto. Si apre una fase importante per l’intera comunità democratica, per rilanciare e rafforzare insieme il nostro partito, per costruire un PD sempre più vicino alle persone e ai territori.

La stiamo affrontando con spirito unitario e costruttivo, con senso di responsabilità, in un momento storico così delicato e consapevoli delle sfide complesse che abbiamo davanti in Regione e nell’intero Paese.”