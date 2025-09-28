LEGA SALERNO. NOMINATI NUOVI COORDINATORI TERRITORIALI E DEI DIPARTIMENTI

La Lega Salvini Premier rafforza la propria presenza sul territorio salernitano con una nuova serie di nomine ufficializzate dal commissario provinciale on. Attilio Pierro, di concerto con la vice coordinatrice dell’area nord, avv. Colomba Farina, e i responsabili dei dipartimenti regionali Fucci, Sapignoli e Avagliano.

Ecco i nuovi incarichi:

Commissari cittadini

1. Avv. Anna Bonavita – Commissario cittadino di San Marzano sul Sarno

2. Angelo Fabbricatore – Commissario cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino

3. Pietro Pisacane – Commissario cittadino di Pagani

4. Massimiliano Cascone – Commissario cittadino di Scafati

5. Vincenzo Mancuso – Commissario cittadino di Sarno

Dipartimenti provinciali e di area:

6. Alfredo Teduccio – Responsabile Dipartimento provinciale Immigrazione

7. Avv. Rossella Citro – Responsabile Dipartimento provinciale Giustizia

8. Luigi Sperto – Responsabile Dipartimento Attività produttive area nord

“Con queste nomine – ha sottolineato l’on. Pierro – la Lega continua a crescere e a radicarsi nella provincia di Salerno, puntando su persone competenti e motivate che sapranno portare avanti le battaglie del nostro movimento sui territori. Il nostro obiettivo è quello di dare voce alle comunità locali e di costruire insieme risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.