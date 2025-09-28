REGIONALI IN CAMPANIA. GIUSEPPE CONTE: “STILETTATE DI DE LUCA ? MESSE NEL CONTO”

“Rispetto a qualche stilettata che abbiamo messo nel conto, si guarda alla sostanza di quel che stiamo facendo e la sostanza è che il M5S per il tramite di Roberto Fico si è assunto la responsabilità di guidare questo processo politico nel segno del rinnovamento”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine dell’IDIA 2025 in corso a Napoli, risponde ad una domanda di un cronista che gli chiedeva un commento sulle frequenti stilettate lanciate dal governatore campano uscente, Vincenzo De Luca, nei confronti del candidato per il centrosinistra Roberto Fico alle prossime elezioni regionali in Campania. “Evidentemente c’è qualche scoria della passata legislatura, – continua Conte – quando il Movimento 5 Stelle essendo all’opposizione si è battuto per obiettivi strategici che ci stanno a cuore e siamo stati anche molto duri, però voglio dire non mi sembra che questo caratterizzi il clima di un progetto di rinnovamento, un progetto di rinnovamento che sta raccogliendo tantissimo entusiasmo da parte di associazioni di categoria, cittadini, comitati, singole persone”. “Adesso dobbiamo essere tutti concentrati ed è un invito a tutti gli attori politici. Dobbiamo adesso pensare ai cittadini campani, perché la politica così, fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno. Pensiamo ai bisogni dei cittadini campani, pensiamo a come rafforzare il tessuto produttivo di una regione che è fondamentale per la crescita dell’intero Sud, pensiamo a come rafforzare quei presidi di legalità, di trasparenza che possano restituire fiducia ai cittadini e garantire un buon governo. Pensiamo a come intervenire per le fasce più deboli della popolazione. Pensiamo a come si possano migliorare le infrastrutture, pensiamo a come si possa migliorare la sanità, il bisogno di prestazioni sanitarie che è un grido d’allarme qui e dappertutto ormai in tutta Italia” conclude Conte.

Share on: WhatsApp