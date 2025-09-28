UNISA, IL 3 NOVEMBRE IL PASSAGGIO DI CONSEGNE AL NUOVO RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO

E’ in programma per il prossimo 3 Novembre, all’interno dei locali dell’Università degli Studi di Salerno, il passaggio di consegne tra il Rettore uscente Vincenzo Loia ed il nuovo Rettore Virgilio D’Antonio, eletto nello scorso mese di luglio, in carica per i prossimi 6 anni. La cerimonia di insediamento del nuovo Rettore sarà anche il momento di partenza della nuova governance per l’Ateneo Salernitano con le nomine dei principali collaboratori dello stesso D’Antonio: dalla carica di Pro Rettore a quella di Presidente della Fondazione Universitaria. A sostenere la candidatura vincente, al secondo turno, di D’Antonio sono stati Pietro Campiglia e Paola Adinolfi, pronti a ritirare la propria candidatura, per consentire il raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno.