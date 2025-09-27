LUCIA VUOLO (LEGA): “DAL MINISTRO SALVINI 25 MILIONI DI EURO PER VIABILITA’ IN PROVINCIA DI SALERNO”

“La provincia di Salerno riceve 25 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di messa in sicurezza e adeguamento della rete viaria provinciale. Un risultato importante che contribuirà a garantire strade più sicure e infrastrutture moderne per tutti i cittadini”, dichiara Lucia Vuolo, candidata della Lega alla Regione Campania per Salerno e provincia.

“La Lega continua a dimostrare attenzione concreta per il territorio e per le esigenze dei cittadini. Voglio esprimere un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini per l’impegno e la determinazione nel sostenere le nostre province e portare avanti progetti che migliorano la vita quotidiana delle comunità locali”, aggiunge Vuolo.

I fondi stanziati dal Ministero saranno destinati a interventi prioritari per la sicurezza stradale, la manutenzione delle arterie provinciali e il miglioramento della mobilità in tutta la provincia di Salerno.

