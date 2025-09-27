FRANCO PICARONE (PD): “A NOCERA INFERIORE PER EVENTO DI VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA”

È stato un confronto ricco di spunti con: Paolo De Maio, Sindaco di Nocera Inferiore, Pina Esposito, Presidente della Pro Loco “Nocera di Tutti”, Damiano Odierna, rappresentante di Coldiretti, Sabato Gambardella, rappresentante di Cofim, Salvatore Alfano, direttore del Museo Diocesano.
Lo scrive il Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone.
Abbiamo discusso di #svilupposostenibile, promozione delle eccellenze locali e del futuro della nostra #comunità, con il prezioso contributo di AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che ci ha ricordato quanto sia importante restare uniti nella #solidarietà.