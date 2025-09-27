REGIONALI IN CAMPANIA. GAETANO MANFREDI: “SEMPLIFICAZIONE LISTE E’ POSITIVA”

“La composizione delle liste? Mi sembra che è un percorso che si è avviato e che sta convergendo in un clima molto costruttivo. L’idea di una semplificazione delle liste è positiva, perché poi aiuta anche a una gestione più semplice del quadro politico futuro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del convegno “IA per il bene comune”. “La commissione etica – ha aggiunto il sindaco – ha una valore istruttorio perché deve chiaramente istruire, raccogliere la documentazione, segnalare i casi che possono essere più rilevanti, rispetto al candidato governatore, per prendere la decisione finale. Credo che da un lato ci debbano essere dei criteri generali, però dall’altro poi la valutazione deve essere una valutazione sui casi singoli, perché poi dipende ovviamente da tante specificità. Qualche singolo si può sentire eventualmente toccato da questa procedura, però non vedo nulla di diverso da quello che si è sempre fatto. Alla fine questi processi hanno anche un valore di auto-regolamentazione, credo che siano in primo luogo i partiti che poi non propongono delle personalità che possono essere messe in discussione”.

