VERTENZA COOPER. MARTINO D’ONOFRIO: “ISTITUZIONI FARANNO LA PROPRIA PARTE”

“In qualità di sindaco di Montecorvino Rovella e delegato della Provincia di Salerno, questo pomeriggio ho partecipato al consiglio comunale monotematico davanti ai cancelli della Cooper Standard di Battipaglia.”
Lo scrive Martino D’Onofrio.
In quell’azienda mio padre ha lavorato per 35 anni, quando si chiamava ancora Smae Pirelli. Per questo mi sento uno di loro e condivido le preoccupazioni dei circa 500 lavoratori che da giorni presidiano l’ingresso per difendere il loro futuro contro trasferimenti e delocalizzazioni delle produzioni.
Ho assicurato che le istituzioni faranno la loro parte. E insieme a loro continuerò ad esserci, perché la battaglia per il lavoro è una battaglia di dignità.