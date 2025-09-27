VERTENZA COOPER. MARTINO D’ONOFRIO: “ISTITUZIONI FARANNO LA PROPRIA PARTE”

In quell’azienda mio padre ha lavorato per 35 anni, quando si chiamava ancora Smae Pirelli. Per questo mi sento uno di loro e condivido le preoccupazioni dei circa 500 lavoratori che da giorni presidiano l’ingresso per difendere il loro futuro contro trasferimenti e delocalizzazioni delle produzioni.

Ho assicurato che le istituzioni faranno la loro parte. E insieme a loro continuerò ad esserci, perché la battaglia per il lavoro è una battaglia di dignità.