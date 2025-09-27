SINDACI E DIRIGENTI DEL PD E LA SCELTA DEI CANDIDATI DA SOSTENERE PER LE REGIONALI

C’è un’aria molto frizzante, in questi giorni, all’interno del Partito Democratico, nelle sue diverse sfaccettature in Provincia di Salerno. Tra chi ha deciso di rimanere nel Pd ma, per le prossime regionali, sembra intenzionato a sostenere liste e candidati diversi, seppure all’interno del perimetro del centro sinistra.
Tonino Cuomo, già candidato nel 2020 con Italia Viva, poi rientrato all’interno del Pd, oggi Presidente dell‘Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, sembra strizzare l’occhio ad Alleanza Verdi Sinistra dove, lo stesso ex parlamentare del Pd, potrebbe piazzare un nome di suo riferimento.
Gianfranco Valiante, invece, già Sindaco di Baronissi, pur rimanendo all’interno del Partito Democratico, ha annunciato, pubblicamente, di essere vicino alla lista Casa Riformista e di voler appoggiare le scelte politiche, anche future, dell’attuale Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, ha rinunciato ad una sua candidatura in prima persona per le prossime regionali ed anche essendo uomo del Pd, è pronto a guardarsi intorno all’interno della coalizione di centro sinistra che sosterrà il nome di Roberto Fico.
Simone Valiante, invece, già deputato del Partito Democratico, da tempo in rotta di collisione con i vertici provinciali del Pd, è impegnato a sostenere la Lista del Presidente dove vuole candidare il nome del Sindaco dimissionario di Laurito Vincenzo Speranza.