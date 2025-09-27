ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “DA TELESE TERME UN MESSAGGIO FORTE PER UNA NUOVA REGIONE”

C’è tanta Provincia di Salerno a Telese Terme dove, in questi giorni, è in corso di svolgimento la Festa della Libertà, l’evento nazionale di Forza Italia che, nel piccolo centro della Provincia di Benevento, ha portato Ministeri e Sottosegretari del partito degli azzurri, Tre giorni di confronto e di dibattito con lo sguardo rivolto alle tematiche nazionali, ma anche una particolare attenzione alle Regionali in Campania, in programma il 23 e 24 Novembre. A guidare la pattuglia salernitana il Coordinatore Provinciale di Salerno Roberto Celano.

Oggi a Telese Terme, scrive Roberto Celano, per l’evento di Forza Italia Festa della Libertà.

Un’occasione di confronto, condivisione e soprattutto uno sguardo al futuro della nostra Regione.

Il dialogo e le idee sono la base per costruire insieme una Campania diversa, più vicina ai cittadini e capace di dare risposte concrete.