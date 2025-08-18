CONGRESSO REGIONALE PD, TEMPI TROPPO STRETTI. IPOTESI PIERO DE LUCA NUOVO COMMISSARIO

C’è l’ipotesi che Piero De Luca venga nominato, prima delle prossime elezioni Regionali in Campania, Commissario del Pd, in attesa della celebrazione del congresso vero e proprio che si dovrebbe tenere agli inizi del 2026. E’ una delle proposte che, proprio in queste ore, circola negli ambienti del Pd della Regione Campania: a portare a questa scelta la Segretaria Nazionale Elly Schlein le lungaggini burocratiche (dall’approvazione del regolamento alla verifica dell’anagrafe degli iscritti), che renderebbero, di fatto, impraticabile la celebrazione del Congresso nella prima decade di settembre. C’è, pero’, da accontentare la richiesta avanzata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha subordinato il suo sostegno al nome di Roberto Fico alla indicazione del figlio, Piero, alla guida del Partito Democratico in Campania.