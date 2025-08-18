NOCERA INFERIORE. PER LE REGIONALI C’E’ IL NOME DI UN ALTRO CANDIDATO

C’è il nome di un altro candidato, espressione della attuale amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal Sindaco Paolo De Maio, per le prossime elezioni Regionali di fine Novembre in Campania. Nei prossimi giorni la scelta dovrebbe essere ufficializzata con un impegno chiaro all’interno della coalizione di centro sinistra. Tra i banchi dell’opposizione, invece, da tempo, è ufficiale la candidatura alla carica di Consigliere Regionale di Tonia Lanzetta, consigliere comunale di Nocera Inferiore, che sarà in campo con la lista di Forza Italia. Per la maggioranza, invece, per la lista del Partito Democratico, da tempo, circolano i nomi dell’assessore Federica Fortino ma anche della Consigliera Comunale e Consigliera Provinciale del Pd Annarita Ferrara.

