SEVERINO NAPPI (LEGA): “RESPINTA AL COMUNE DI BACOLI PERCHE’ IN BERMUDA, GROTTESCO”

“Caro Sindaco Josi Della Ragione, tutto bene? A Bacoli siamo al grottesco: con quasi 40 gradi i bermuda diventano quasi un reato. Una cittadina viene respinta dal Comune per un pantalone leggero, mentre in tante città i Vigili girano tranquilli in pantaloncini da divisa estiva. Che senso ha?”. Lo scrive su Facebook Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, a proposito di quanto accaduto a Bacoli, dove una donna in bermuda non ha potuto accedere agli uffici del Comune, il cui regolamento vieta l’ingresso “con abiti non adeguati, in particolare pantaloncini” “Il vero decoro – aggiunge Nappi – non è l’orlo dei pantaloni, ma l’efficienza degli uffici e il rispetto dei cittadini. Sindaco, pensi meno al ‘dress code’ e più a garantire sicurezza e servizi ai bacolesi”.

