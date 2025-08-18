SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “NUOVI LAVORI PER RETE FOGNARIA”

“Dopo i lavori realizzati a Via Vetice in stretta sinergia con Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania per il completamento della rete fognaria ed il collettamento delle acque reflue verso il depuratore di Angri (4.6 milioni di euro), continuiamo con altri lavori realizzati direttamente dal Comune grazie a finanziamenti ottenuti per la prevenzione del dissesto idrogeologico.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

I lavori riguardano la realizzazione delle sigillature all’ interno dalla rete fognaria principale (quella grande per intenderci) che ha sezione scatolare, la pulizia delle caditoie e la messa a quota dei pozzetti.

Siamo gia’ ad un secondo step di opere del genere. Altri lavori di questo tipo, che hanno riguardato un primo tratto della rete fognaria, furono realizzati alcuni mesi fa, sempre con un finanziamento a fondo perduto.

In questi giorni si opera su altro tratto di rete fognaria, con ulteriore finanziamento ottenuto.

Si precisa, nuovamente, che per fare questa tipologia di lavori e’ stato necessario chiudere temporaneamente la fogna grande principale e deviare temporaneamente le acque nella fogna che si utilizzava precedentemente (quella piccola) che sta sotto al marciapiede.

Le opere che stiamo realizzando, grazie ad un finanziamento ottenuto a fondo perduto di 520.000 euro, serviranno proprio a migliorare il funzionamento della rete fognaria principale (grande) ed a ridurre ulteriormente il fenomeno dell’ allagamento a Via Vetice, migliorando il deflusso delle acque piovane e la funzionalita’ dell’ infrastruttura rispetto alla tenuta idraulica.

Nel frattempo chiediamo comprensione e collaborazione, anche per i disagi alla circolazione viaria.