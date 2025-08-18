NOCERA SUPERIORE. D’ACUNZI E LA REGOLA DEL CONSENSO PER LA SCELTA DEI RUOLI STRATEGICI

La regola dei numeri, quella che ha guidato, sino ad oggi, il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi, nella scelta di assessori ed uomini e donne di fiducia, continuerà a rappresentare un punto di riferimento anche per le prossime scelte. A cominciare dalla indicazione, che spetta all’attuale maggioranza, del nome da presentare all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale per la elezioni del nuovo Presidente dell’assise Cittadina. Dopo le dimissioni del Presidente Teo Oliva, indicato ed eletto proprio sulla scorta dei numeri dei consensi ottenuti alle ultime elezioni comunali della primavera del 2024, adesso la maggioranza del Sindaco Gennaro D’Acunzi, seguendo il criterio del consenso popolare, dovrà individuare il nome del nuovo arbitro dei lavori consiliari. Non c’è ancora la data ma, già nella prossima settimana, si dovrebbe conoscere l’indicazione precisa della maggioranza per la scelta del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Nocera Superiore.