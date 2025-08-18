REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “HO PROPOSTO UNA DONNA E MI HANNO GUARDATO COME UN MATTO”

“Esiste un problema della valorizzazione delle donne nelle istituzioni in Campania. Inutile voltarsi dall’altra parte. Quando ho proposto una candidatura femminile alla presidenza della Regione mi hanno guardato come si guardano i matti. Una donna? E dove troverebbe il tempo?”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
“Basti guardare quello che è successo al sindaco di Avellino, Laura Nargi – aggiunge Martusciello – che è stata sfiduciata da consiglieri uomini. Se al posto della Nargi ci fosse stato un uomo, sarebbe ancora lì. Il nome che avevo in mente per la presidenza della Regione avrebbe rotto il tetto di cristallo.
Una donna straordinaria che per storia e capacità sarebbe stata un presidente straordinario della Campania”, conclude il numero uno degli azzurri campani.

