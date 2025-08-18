PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “MUSEI, INCORAGGIANTI I NUMERI DI FERRAGOSTO”

Questi numeri dimostrano come, accanto a punte di grande partecipazione – penso in particolare al Museo Archeologico di Padula – ci siano realtà che meritano un ulteriore impegno in termini di promozione e fruibilità.

potenziando i servizi di accoglienza e le collaborazioni con scuole, associazioni e operatori turistici.

La cultura è una ricchezza che appartiene a tutti. I dati ci incoraggiano a proseguire con convinzione nel lavoro di valorizzazione e apertura dei nostri musei storici e archeologici, affinché diventino sempre di più un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti.