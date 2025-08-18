PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “MUSEI, INCORAGGIANTI I NUMERI DI FERRAGOSTO”

I dati di affluenza di Ferragosto per i Siti storici e museali della Provincia di Salerno ci consegnano un quadro interessante, che deve spingerci a continuare a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio.
Lo scrive il Consigliere Provinciale con delega alla Cultura Francesco Morra.
Castello Arechi → oltre 300 visitatori
Museo Archeologico di Padula → più di 1.400 visitatori
Museo Archeologico di Salerno → circa 100 visitatori
Pinacoteca Provinciale di Salerno → oltre 130 visitatori
Questi numeri dimostrano come, accanto a punte di grande partecipazione – penso in particolare al Museo Archeologico di Padula – ci siano realtà che meritano un ulteriore impegno in termini di promozione e fruibilità.
Come Provincia di Salerno intendiamo rafforzare la nostra azione:
migliorando la comunicazione e il marketing territoriale;
programmando eventi che sappiano intrecciare arte, storia e comunità;
potenziando i servizi di accoglienza e le collaborazioni con scuole, associazioni e operatori turistici.
La cultura è una ricchezza che appartiene a tutti. I dati ci incoraggiano a proseguire con convinzione nel lavoro di valorizzazione e apertura dei nostri musei storici e archeologici, affinché diventino sempre di più un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti.
Un sentito ringraziamento alla dirigente e al personale della Rete e Sistemi Culturali e a tutto il personale dell’Arechi Multiservice per il prezioso lavoro svolto.
È un impegno che la Provincia porterà avanti con costanza e visione.