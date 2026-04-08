CONSIGLIO PROVINCIALE SALERNO. LUIGI GUERRA ELETTO NEL CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Il consiglio provinciale di Salerno, nella mattinata di oggi, ha votato i delegati dell’Ente presso i consorzi. Per quello di Bonifica Velia, la minoranza composta da Forza Italia e Fratelli d’Italia ha designato all’unanimità il sindaco di Lustra Luigi Guerra, esponente del partito di Giorgia Meloni.

“Si tratta di un nome valido e del territorio – dicono il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Antonio Somma e il consigliere Modesto Del Mastro – un giovane che può dare tanto e che di sicuro saprà farsi valere all’interno nel Consorzio. Importante – concludono – è stata l’unità di intenti con il resto della minoranza in consiglio”.