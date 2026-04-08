A SALERNO SI PRESENTANO I COMITATI COSTITUENTI PER FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Saranno presentati venerdì 10 aprile alle ore 10.30 presso il Polo Nautico – Lungomare Cristoforo Colombo 132, Salerno – i comitati costituenti salernitani di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci.

L’appuntamento sarà occasione per illustrare temi e prospettive che caratterizzeranno l’azione dei comitati nelle prossime settimane, fino alla celebrazione dell’assemblea costituente del 13 e 14 giugno prossimi.

Prenderanno parte all’incontro con la stampa l’on. Bruno Esposito, Domenico Di Giorgio, Sergio Valese, l’on. Carmela Rescigno.

Modererà i lavori il segretario regionale di Indipendenza Angelo Retta.