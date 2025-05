CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL 23 SEDUTA SULLA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE

Modificare la legge elettorale, approvata lo scorso Novembre, per rendere piu’ agevole la possibilità di candidarsi per i Sindaci, portando a 20 giorni prima della presentazione delle liste l’obbligo delle dimissioni. E’ questa la missione, quasi impossibile, che sta portando avanti, in Consiglio Regionale, il Gruppo del Partito Democratico, incontrando non poche resistenze da parte di tutti gli altri partiti di maggioranza e dei relativi consiglieri regionali. L’idea, al momento ancora in fase embrionale, è quella di convocare per il prossimo 23 Maggio una seduta del Consiglio Regionale per procedere alla modifica della Legge Elettorale ma senza maggioranza il Pd non andrà avanti. Bisogna, pero’, fare un passo indietro, al Novembre dello scorso anno, quando i piccoli partiti – che sono la maggioranza nella maggioranza di De Luca – accettarono di votare lo soglia di sbarramento al 2,5% a condizione di anestetizzare la volontà di tanti sindaci della Campania di cimentarsi con le Regionali 2025.

