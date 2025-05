BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO: “SU FORNO CREMATORIO UN REFERENDUM TRA I CITTADINI”

La cremazione comporta l’emissione di fumi inquinanti pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.

Un forno crematorio nel cuore del territorio della quarta gamma, a due passi dal centro urbano, è un danno per tutti: per la salute, per l’economia, per il futuro del nostro territorio.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino.