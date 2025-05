FORZA ITALIA. LISTA QUASI PRONTA IN PROVINCIA DI SALERNO MA CI SONO NOVITA’

E’ quasi pronta la lista di Forza Italia per le prossime elezioni Regionali in Campania ma, nei prossimi giorni, ci potrebbero essere importanti novità nell’elenco dei candidati e delle candidati, al quale, da tempo, il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello sta lavorando. In campo, di sicuro, ci saranno Lello Ciccone, Roberto Celano, Nicola Pellegrino ma anche Tonia Lanzetta, Carmela Zuottolo ed Annalisa Spera. Si attende, da Scafati, la proposta che arriverà dal Sindaco Pasquale Aliberti che, per partecipare alle prossime elezioni Regionali, dovrebbe dimettersi entro il prossimo 20 Luglio: probabile che l’attuale Consigliere Provinciale di Forza Italia proponga il nome della figlia, mentre sembra accantonata l’ipotesi della candidatura dell’ex Sindaco di Eboli Martino Melchionda, che contava proprio sul sostegno elettorale di Aliberti. Ci sono, poi, alcuni sindaci che attendono di conoscere eventuali modifiche dell’attuale Legge Elettorale della Campania: tra questi il primo cittadino di Santa Marina Giovanni Fortunato.

