CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL PRESIDENTE OLIVIERO CONVOCA I CAPI GRUPPO

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha convocato la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per martedì 20 maggio 2025 alle ore 13 nella Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede consiliare per la programmazione dei lavori consiliari.

Tra le altre materie in discussione ci dovrebbe essere la modifica dell’attuale Legge Elettorale, cosi’ come approvata lo scorso mese di Novembre, nella parte che prevede, a carico dei Sindaci in carica, l’obbligo delle dimissioni nei 90 giorni prima delle elezioni.

Da giorni il Gruppo Pd sta provando una mediazione, tra i diversi partiti, per trovare un’intesa anche dopo la “raccomandazione” giunta alla Presidenza del Consiglio ed alla Commissione Statuto da parte del Ministero dell’Interno.