REGIONALI 2025. IL SINDACO MANFREDI AL LAVORO PER UNA CIVICA NEL CAMPO LARGO

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nelle prossime elezioni Regionali in Campania, reciterà un ruolo da protagonista e non da semplice spettatore. Il primo cittadino del centro partenopeo, infatti, è già al lavoro per la composizione di una lista civica, da inserire all’interno dell’Alleanza di Centro Sinistra. Una compagine che potrebbe anche inglobare Italia Viva che sta incontrando non poche difficoltà nella composizione di liste competitive in tutte le Province della Campania. Manfredi sta portando avanti le trattative con i singoli candidati, provenienti per lo piu’ da un’area moderata, anche fuori dai partiti. In Provincia di Salerno le scelte saranno condivise con il Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, sempre che gli uomini e le donne di Italia Viva non facciano scelte diverse per il sostegno del nome del candidato alla Presidenza della Regione Campania.

