CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. OSPEDALE DI AGROPOLI AL CENTRO DEL QUESTION TIME

Lo “stato dell’arte e bonifica/messa in sicurezza del sito ex deposito fitofarmaci “Agrimonda”, a Mariglianella (NA)”, la “mancata attuazione normativa su tracciabilità e controlli sanitari della mozzarella di bufala campana Dop e dei prodotti caseari bufalini Non Dop”, il “fabbisogno formativo per le professioni sanitarie”, le “disfunzioni della piattaforma Sinfonia” , la “mancata attuazione del Piano Regionale della rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 presso la struttura Ospedaliera di Agropoli”: sono le interrogazioni che verranno discusse mercoledì 30 aprile 2025 dalle ore 11 alle ore 13 nel Question Time che si terrà in Consiglio Regionale della Campania. A presentarle, rispettivamente, la consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), firmataria delle prime due, il consigliere Tommaso Pellegrino (IV), il consigliere Raffaele Maria Pisacane (FdI), il consigliere Francesco Cascone (FI).

