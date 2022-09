CONSIGLIO REGIONALE. CARMELA RESCIGNO LASCIA FDI ED ADERISCE ALLA LEGA

La politica per me non è un lavoro, faccio il medico, ma è una passione che però deve essere messa nelle condizioni di esprimersi. Sono queste le ragioni che mi spingono alla decisione di lasciare Fratelli d’Italia e approdare nella Lega. Ringrazio Matteo Salvini con cui c’è stato subito feeling politico. È un leader sa parlare ai territori e dimostra rispetto verso chi li rappresenta.