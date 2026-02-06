CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONI SPECIALI E DECADENZA DI CIRIELLI NELLA PROSSIMA SEDUTA

Martedi’ 10 Febbraio, a Napoli, il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi ha convocato la riunione dei Capigruppo per stabilire la data e l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio. Probabile, a quanto si apprende, che già nel corso della prossima settimana possa essere convocata la nuova seduta del Consiglio Regionale per discutere della incompatibilità del Vice Ministro Edmondo Cirielli ma anche per procedere alla composizione delle quattro Commissioni Speciali (Trasparenza, Anticamorra, Aree Interne e Pari Opportunità) che, per statuto, spettano alle forze di opposizione. Saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Cirielli Presidente ad indicare i nomi dei Presidenti delle Commissioni Speciali che inizieranno, a breve, la propria attività. E’ probabile che il Consiglio Regionale debba anche procedere alla elezione del nuovo Questore alle Finanze: Raffaele Aveta, eletto Presidente della Commissione Agricoltura, rassegnerà le dimissioni e si aprirà, all’interno della maggioranza, un nuovo dibattito.

