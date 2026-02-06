PROVINCIA DI SALERNO. L’EX SEGRETARIO DEM ENZO LUCIANO NUOVO CONSIGLIERE POLITICO A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Enzo Luciano, che con le dimissioni definitive del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è decaduto dall’incarico di Capostaff a Palazzo di Città, si prepara a traferirsi a Palazzo Sant’Agostino dove il Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo gli conferirà, a breve, l’incarico di Consigliere Politico, a titolo completamente gratuito. Enzo Luciano, che a breve lascerà anche l’incarico di Segretario Provinciale del Pd a favore di Giovanni Coscia, andrà a prendere il posto che, fino a qualche settimana fa, era ricoperto da Nicola Landolfi.