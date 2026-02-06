PROVINCIA DI SALERNO. CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE

Parte, da oggi, il conto alla rovescia per la convocazione delle elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Salerno: a firmare il decreto sarà, come da statuto, l’attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, facente funzioni fino alla elezione del prossimo Presidente della Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni, intanto, lo stesso Guzzo firmerà i decreti per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri Provinciali di maggioranza, con la convocazione di un nuovo Consiglio Provinciale nel corso del quale verrà data notizia delle funzioni attribuite a ciascuno degli eletti a Palazzo Sant’Agostino.

Resta, comunque, da chiarire quando verranno celebrate le elezioni per il nuovo Presidente della Provincia: i 90 giorni, previsti dalla Delrio, scadranno il prossimo 5 maggio, quando Salerno, Angri, Pagani e Cava de’ Tirreni non avranno ancora eletto i nuovi Sindaci.

