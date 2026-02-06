MASTER PLAN DELL’AGRO. A NAPOLI INCONTRO TRA L’ASSESSORE CUOMO ED IL SINDACO DI NOCERA INFERIORE DE MAIO

“Ho avuto un primo e significativo momento di confronto con il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, Comune capofila del Masterplan dell’Agro Nocerino-Sarnese, lo strumento con il quale siamo impegnati a definire una strategia di sviluppo per questa importante area della nostra Regione.”

Lo scrive Enzo Cuomo, Assessore Regionale all’Urbanistica.

La Regione Campania ha già destinato oltre 28 milioni di euro a valere sul PR Campania FESR 2021-2027. Risorse con cui stiamo immaginando soluzioni per rendere più efficace il sistema dei trasporti, rafforzare le politiche a favore dei soggetti più deboli investendo sulla rete di medicina territoriale, puntare alla rigenerazione dei centri urbani valorizzando il ricco sistema di beni culturali.

Operiamo in un contesto vivo, caratterizzato da un importante tessuto imprenditoriale e grandi eccellenze agroalimentari, e lo faremo, insieme ai sindaci dei territori, accompagnando il forte processo di riqualificazione e risanamento ambientale e di riduzione del rischio idrogeologico che stiamo compiendo con gli interventi in corso, di bonifica del fiume Sarno.

Sono tredici i comuni coinvolti in questo Masterplan : Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.