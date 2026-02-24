CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONI SPECIALI, SI ATTENDE LA COMUNICAZIONE DEI GRUPPI PER I MEMBRI

Il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi, nei giorni scorsi, ha inviato a tutti i capigruppo una missiva con la quale si chiede la comunicazione dei nomi dei consiglieri regionali che, nelle prossime settimane, andranno a comporre le quattro Commissioni Speciali, la cui istituzione è stata approvata nell’ultima seduta del Consiglio Regionale. Trasparenza, Anticamorra, Pari Opportunità e Risorsa Mare: sono questi i quattro organismi consiliari la cui Presidenza toccherà ai partiti di opposizione e che inizieranno il loro funzionamento appena saranno composte. Resta l’attesa per la scelta che i partiti di Centro Destra faranno riguardo alla Presidenza delle Commissioni: di certo Iovino (Cirielli Presidente) andrà a guidare la Commissione Trasparenza mentre Panico (Forza Italia) si occuperà di quella Pari Opportunità.

Share on: WhatsApp