SALERNO, COMUNALI 2026. DE LUCA SI AFFIDA ALLA TRADIZIONE CON PROGRESSISTI PER SALERNO E SALERNO DEI GIOVANI

Squadra che vince, non si cambia. E, d’altronde, De Luca, nel corso della sua lunga carriera politica, quasi mai ha cambiato lo stile delle sue campagne elettorali. Ed ecco che per le prossime elezioni Comunali del 24 e 25 Maggio ricompaiono, a Salerno, i simboli delle civiche che hanno sempre accompagnato le esperienze politiche dell’ex Presidente della Regione: Progressisti per Salerno e Salerno dei Giovani. Una novità, già messa in campo alla Regionali del 2025, c’è ed è quella che riguarda Campania Libera: al suo posto, in campo, ci sarà un’altra civica, A Testa Alta, che sostituirà in tutto e per tutto Campania Libera. I candidati al Consiglio Comunale ? La linea è quella di mantenere ciascuno degli uscenti all’interno della lista di provenienza: niente cambiamenti dell’ultimo minuto, magari dettati da un calcolo elettorale, ma una linea che va nella direzione della continuità.

Share on: WhatsApp