CONSIGLIO REGIONALE. FORZA ITALIA INDICA I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI: ECCO TUTTI I NOMI

In attesa che la maggioranza del Presidente Roberto Fico sciolga, al proprio interno, i nodi che, ancora, tengono ferme le Commissioni Consiliari, Forza Italia ha già indicato i nomi dei componenti delle singole Commissioni Permanenti.
– Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, rapporti internazionali e normativa europea. Autonomie Locali e Piccoli Comuni – Affari Generali – Sicurezza delle città – Risorse Umane- Ordinamento della Regione
Giovanni Zannini, Livio Petitto
2- Bilancio e Finanze – Demanio e Patrimonio
Roberto Celano, Massimo Pelliccia
3- Attività Produttive – Programmazione – Industria – Commercio – Turismo – Lavoro ed altri Settori Produttivi
Assunta Panico, Mimì Minella
4- Urbanistica – Lavori Pubblici – Trasporti
Assunta Panico, Livio Petitto
5- Sanità e Sicurezza Sociale
Massimo Pelliccia, Fernando Errico
6- Formazione e Cultura – Ricerca Scientifica – Politiche Sociali
Roberto Celano, Minella Mimì
7- Ambiente – Energia – Protezione Civile
Roberto Celano, Fernando Errico
8- Agricoltura – Caccia – Pesca – Risorse Comunitarie e Statali per lo sviluppo
Assunta Panico, Fernando Errico