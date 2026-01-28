CONSIGLIO REGIONALE. FORZA ITALIA INDICA I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI: ECCO TUTTI I NOMI

In attesa che la maggioranza del Presidente Roberto Fico sciolga, al proprio interno, i nodi che, ancora, tengono ferme le Commissioni Consiliari, Forza Italia ha già indicato i nomi dei componenti delle singole Commissioni Permanenti.

– Affari Istituzionali, Amministrazione Civile, rapporti internazionali e normativa europea. Autonomie Locali e Piccoli Comuni – Affari Generali – Sicurezza delle città – Risorse Umane- Ordinamento della Regione

Giovanni Zannini, Livio Petitto

2- Bilancio e Finanze – Demanio e Patrimonio

 Roberto Celano, Massimo Pelliccia

3- Attività Produttive – Programmazione – Industria – Commercio – Turismo – Lavoro ed altri Settori Produttivi

Assunta Panico, Mimì Minella

4- Urbanistica – Lavori Pubblici – Trasporti

Assunta Panico, Livio Petitto

5- Sanità e Sicurezza Sociale

Massimo Pelliccia, Fernando Errico

6- Formazione e Cultura – Ricerca Scientifica – Politiche Sociali

Roberto Celano, Minella Mimì

7- Ambiente – Energia – Protezione Civile

Roberto Celano, Fernando Errico

8- Agricoltura – Caccia – Pesca – Risorse Comunitarie e Statali per lo sviluppo

Assunta Panico, Fernando Errico

